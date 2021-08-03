ФСБ опубликовала видео задержания эстонского консула в Петербурге

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры задержания в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте в момент получения им материалов закрытого характера. Кадры были обнародованы во вторник, 3 августа.

В ведомстве утончили, что речь идет о материалах, содержащих информацию о планах РФ в Арктике. Отмечается, что дипломат несколько раз встречался с гражданином России и в ходе этих встреч интересовался получением соответствующих сведений. При этом, как подчеркнули в ФСБ, Лятте прекрасно осознавал, что интересующие его документы являются закрытыми.

Ранее в этот же день директор департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов сообщил, что ведомство высылает сотрудника посольства Эстонии. Он должен покинуть Россию с течение недели.

По его словам, это является ответной мерой на объявление 15 июля МИД Эстонии персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике, несмотря на то что эстонскую сторону предостерегли от эскалации ситуации. Однако в Таллине посчитали нужным прибегнуть к таким мерам после того, как 6 июля Лятте задержали, а на следующий день объявили персоной нон грата.

Во внешнеполитическом ведомстве Эстонии тогда называли этот инцидент провокацией. Утверждалось, что Лятте во время задержания якобы находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.

В Центре общественных связей ФСБ России уточняли, что деятельность Лятте противоречит дипломатическим нормам и имеет явный враждебный характер по отношению к Москве.