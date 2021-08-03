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Российскую судью назначили на финал футбольного турнира ОИ в Токио

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Главным арбитром финального матча Олимпиады в Токио по футболу среди женщин назначена россиянка Анастасия Пустовойтова. Об этом сообщает во вторник, 3 августа, Международная федерация футбола (FIFA) в Twitter.

Одним из ассистентов Пустовойтовой станет россиянка Екатерина Курочкина, тогда как вторым ассистентом станет хорватка Санья Родак. Четвертым арбитром назначена Салима Мукансанга из Руанды. Резервный ассистент — кореянка Кьон Мин Ким.

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В решающей игре встретятся команды Швеции и Канады.

Финал женского турнира Игр-2020 по футболу пройдет 6 августа, добавляет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день сообщалось, что за 3 августа российские спортсмены завоевали две медали. Борец греко-римского стиля Муса Евлоев победил Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 кг, принеся 13-е золото для сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

Вместе с тем российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине на Олимпиаде. Эта медаль стала 51-й для сборной ОКР на Играх-2020 в Токио. В финале спортсмен показал результат 14,533 балла.

Всего россияне завоевали 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград и занимают пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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