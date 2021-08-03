Реконструированный магистральный водопровод запустят в Тюмени

В Тюмени на следующей неделе планируют ввести в эксплуатацию реконструированный магистральный водопровод в районе улиц Свободы, Казанской и Затюменской. Об этом сообщает «Росводоканал Тюмень».

Запуск назначен на 10 августа. До этого времени специалисты выполнят подключение новой полимерной трубы к действующей сети, пишет Megatyumen.ru.

Как рассказал директор по производству компании Дмитрий Бычков, данный водопровод очень важен для обеспечения водой жителей Ленинского и Калининского административных округов. В рамках реконструкции аварийный участок заменили. Это повысит надежность водоснабжения значительной части города.

Во время ввода в эксплуатацию возможны перебои с водоснабжением, они могут наблюдаться выше четвертого этажа из-за недостаточного в это время давления.