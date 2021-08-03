На дом и.о. министра обороны Афганистана напали в Кабуле

В дипломатическом районе Кабула перед домом исполняющего обязанности министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади произошел мощный взрыв, глава ведомства не пострадал. Об этом сообщает во вторник, 3 августа, местное издание TOLOnews.

«Источники сообщили, что во вторник вечером взрыв заминированного автомобиля был совершен в гостевом доме, принадлежавшем исполняющему обязанности министра обороны Бисмиллы Мохаммади, которого не было в здании в момент, когда произошел взрыв. По словам источников, в результате нападения никто не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

По информации издания, после взрыва в дом главы минобороны Афганистана проникли вооруженные люди. Их личности пока не установлены.

Отмечается, что ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за данный инцидент.

Ранее, 30 июля, пресс-служба миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Афганистане сообщила, что в результате нападения на штаб ООН на западе Афганистана был убит по меньшей мере один человек. Специальный представитель генерального секретаря организации по Афганистану Дебора Лайонс уточнила, что виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности.

На фоне вывода американских военнослужащих из Афганистана в стране усилилось противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. 29 июля сообщалось, что талибы напали на контрольно-пропускной пункт в провинции Нангархар на востоке страны, в результате чего погибли по меньшей мере восемь военнослужащих армии Афганистана и еще трое пострадали.

При этом 3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать его составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

США начали вывод войск в начале мае и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.