В «Векторе» назвали долю заболевших после вакцинации

Менее 1% прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции заболели COVID-19. Об этом сообщили во вторник, 3 августа, в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«Согласно обобщенным статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем регионам РФ, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых «ЭпиВакКороной» составляет около 0,59%», — сказали ТАСС в центре.

По данным «Вектора», полученным с начала вакцинации на территории России, доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для «Спутника V», 0,59% для «ЭпиВакКороны» и 0,27% для «КовиВак».

В центре также обратили внимание на то, что доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для «Спутника V», для «ЭпиВакКороны» — 1,3%, а для «КовиВака» — 0,93%.

«Таким образом, все зарегистрированные в Российской Федерации вакцины достаточно эффективно защищают привитых от COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов сообщил, что эффективность российских вакцин от коронавируса к штаммам «Дельта» и «Дельта плюс» может незначительно снизиться, но сохранится на уровне, превышающем 90%.

22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. В июле 2021-го научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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