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Вандалы разрушили уникальный природный памятник в Соль-Илецке

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В Соль-Илецком городском округе (Оренбургская область) неизвестные разрушили уникальный природный памятник «Урочище Святой камень» (гора Алеутас). Очевидцы предположили, что вандалы сделали урочище местом отдыха.

Как сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на видео, опубликованное пользователями «ВКонтакте», природный памятник получил непоправимый ущерб. На кадрах видно, что неизвестные выкорчевали деревья, срубили березы, растущие из камня.

Кроме того, была разрушена табличка с информацией о памятнике природы. Очевидцы выдвинули предположение, что на ней резали мясо.

Древние камни, которые подпирали деревья, также были полностью уничтожены.

Урочище Святой камень располагается в 2 км к северу от бывшего поселка Прохладного и занесено в реестр памятников природы Оренбургской области. С языческих времен и до наших дней гора почитается у местных жителей.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 3 августа сообщалось, что полицейские задержали 29-летнего жителя Волгограда по подозрению в осквернении братской могилы на Аллее героев в центре города.

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