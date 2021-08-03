Прямой эфир
Общество
Высланный эстонский консул пытался получить данные о планах РФ в Арктике
Общество
Онищенко поддержал идею привить всех пожилых от COVID-19
Мир
В МИДе прокомментировали ситуацию с визами российских дипломатов в США
Наука
Boeing назвал причину отмены запуска корабля Starliner на МКС
Мир
Устроивший стрельбу у Пентагона ликвидирован
Спорт
Российский легкоатлет Шубенков возьмет «паузу» после Олимпиады
Политика
В Совфеде оценили заявление Зеленского о принадлежности Крыма
Спорт
NYT отметила поддержку россиянами своих олимпийцев на Играх в Токио
Наука
Глава NASA рассказал о перспективах модуля «Наука»

В России разработали приложение для помощи в распределении мусора

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России разработали приложение, которое может распознавать мусор и подсказывать человеку, в какой контейнер его следует бросить. Об этом во вторник, 3 августа, «Известиям» сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

Сорный вопрос: в РФ предложили штрафы за нарушение раздельного сбора мусора
Кому грозит наказание и как его избежать

Приложение доступно в App Store, однако оно основано на ручной модерации фото, а не на искусственном интеллекте. Модератором является сам разработчик и автор приложения Иван Кругляков, экоактивист из Балашихи. Модерация требуется для того, чтобы вручную оценивать, подлежит ли ПЭТ-упаковка переработке и в какой бак ее отправить. Также в приложении отображаются ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора, однако пока не все.

В будущем в приложение будет добавлен искусственный интеллект, который за доли секунды сможет отличать упаковку «на переработку» от обычной. Пока прототипом этой функции выступает Telegram-бот @vtorcard_bot. На данный момент ИИ учится различать бутылки, алюминиевые банки и тетрапак.

Предполагается, что благодаря боту, а затем и приложению в синих баках останутся только бутылки и банки, что облегчит жизнь переработчикам мусора. На начальном этапе ИИ будет ошибочно отсеивать то, что можно переработать, в обычный бак, но эта проблема решится обучением нейросети.

Автор предполагает, что со временем пользователи приложения начнут проверять упаковку до покупки, чтобы «не покупать мусор», а маркетологи всерьез задумаются о переходе на экологичную упаковку.

«Многие думают, как стимулировать производителя к переходу на перерабатываемую упаковку. Собирают конференции, вводят эконалог. Мобильный ассистент — простой маркетинговый механизм, способный решить эту проблему», — отметил Кругляков.

Сейчас проекту требуются разработка технической части совместно с потенциальными партнерами, а также пилотное тестирование.

Вторая часть проекта — «умные контейнеры», к которым планируется перейти после обучения нейросети и тестирования приложения. «Умный» контейнер представляет собой обычный мусорный бак, в котором закреплена камера, способная делать фото каждый раз, когда мусор падает внутрь. Фото обрабатывает нейросеть и подтверждает сдачу вторсырья, а затем начисляет баллы на счет пользователя в приложении. Чтобы баллы зачислились, нужно отсканировать штрихкод или сфотографировать упаковку на фоне бака. Полученные бонусы можно будет обменять на купон или скидку в розничной сети на некоторые товары.

Проект педставлен для участия в интенсиве для технологических компаний «Архипелаг 2121», на котором автор разработки ищет партнеров — производителей продуктов, продуктовые сети. Первостепенная задача, стоящая перед ним — поиск единомышленников в команду, чтобы реализовать проект.

Ранее, в июне, в России предложили запретить в обороте ряд предметов, таких как пачки от сигарет и тюбики для пасты. Список из 28 наименований подготовил «Российский экологический оператор». Отмечалось, что эти отходы не извлекаются из общего потока мусора на стадии накопления, а также в процессе сортировки на предприятиях обработки. Запрет предусматривает их замену альтернативой, что позволит снизить объем отходов, которые направляют на полигоны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021