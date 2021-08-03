В России разработали приложение для помощи в распределении мусора

В России разработали приложение, которое может распознавать мусор и подсказывать человеку, в какой контейнер его следует бросить. Об этом во вторник, 3 августа, «Известиям» сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

Приложение доступно в App Store, однако оно основано на ручной модерации фото, а не на искусственном интеллекте. Модератором является сам разработчик и автор приложения Иван Кругляков, экоактивист из Балашихи. Модерация требуется для того, чтобы вручную оценивать, подлежит ли ПЭТ-упаковка переработке и в какой бак ее отправить. Также в приложении отображаются ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора, однако пока не все.

В будущем в приложение будет добавлен искусственный интеллект, который за доли секунды сможет отличать упаковку «на переработку» от обычной. Пока прототипом этой функции выступает Telegram-бот @vtorcard_bot. На данный момент ИИ учится различать бутылки, алюминиевые банки и тетрапак.

Предполагается, что благодаря боту, а затем и приложению в синих баках останутся только бутылки и банки, что облегчит жизнь переработчикам мусора. На начальном этапе ИИ будет ошибочно отсеивать то, что можно переработать, в обычный бак, но эта проблема решится обучением нейросети.

Автор предполагает, что со временем пользователи приложения начнут проверять упаковку до покупки, чтобы «не покупать мусор», а маркетологи всерьез задумаются о переходе на экологичную упаковку.

«Многие думают, как стимулировать производителя к переходу на перерабатываемую упаковку. Собирают конференции, вводят эконалог. Мобильный ассистент — простой маркетинговый механизм, способный решить эту проблему», — отметил Кругляков.

Сейчас проекту требуются разработка технической части совместно с потенциальными партнерами, а также пилотное тестирование.

Вторая часть проекта — «умные контейнеры», к которым планируется перейти после обучения нейросети и тестирования приложения. «Умный» контейнер представляет собой обычный мусорный бак, в котором закреплена камера, способная делать фото каждый раз, когда мусор падает внутрь. Фото обрабатывает нейросеть и подтверждает сдачу вторсырья, а затем начисляет баллы на счет пользователя в приложении. Чтобы баллы зачислились, нужно отсканировать штрихкод или сфотографировать упаковку на фоне бака. Полученные бонусы можно будет обменять на купон или скидку в розничной сети на некоторые товары.

Проект педставлен для участия в интенсиве для технологических компаний «Архипелаг 2121», на котором автор разработки ищет партнеров — производителей продуктов, продуктовые сети. Первостепенная задача, стоящая перед ним — поиск единомышленников в команду, чтобы реализовать проект.

Ранее, в июне, в России предложили запретить в обороте ряд предметов, таких как пачки от сигарет и тюбики для пасты. Список из 28 наименований подготовил «Российский экологический оператор». Отмечалось, что эти отходы не извлекаются из общего потока мусора на стадии накопления, а также в процессе сортировки на предприятиях обработки. Запрет предусматривает их замену альтернативой, что позволит снизить объем отходов, которые направляют на полигоны.