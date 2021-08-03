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Суд в Саратове потребовал пресечь загрязнение пруда Зеркальный

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Ленинский районный суд своим решением обязал администрацию Саратова устранить нарушения природоохранного законодательства.

Мэрии во главе с Михаилом Исаевым необходимо установить причины попадания хозфекальных сточных вод через систему ливневого коллектора на участок местности в районе дома № 3Б по улице Уфимцева и в пруд Зеркальный, а также устранить допущенные нарушения, передает ИА «Взгляд-инфо». Ущерб, причиненный водному объекту, составляет более 44 млн рублей.

Ранее в Балтасинском районе Татарстана стартовала проверка по факту сброса сточных вод в реку Шошму. Водоем признан памятником природы. Представители минэкологии региона взяли пробы воды из Шошмы у села Карелино. Зафиксированы недостаток кислорода и превышение предельно допустимых концентраций нитритов, сульфатов и фосфатов.

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