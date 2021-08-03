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Особый противопожарный режим отменили в Ленобласти

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Действие особого противопожарного режима прекращено в Ленинградской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Документ появился на портале правовой информации.

Пожарная обстановка в лесах Ленинградской области признана стабильной. С начала пожароопасного сезона в регионе выявили около 200 очагов возгораний. Об этом сообщает телеканал «78».

Особый противопожарный режим был введен в Ленобласти 11 июля. Жители региона не могли разводить костры, сжигать траву и готовить пищу на открытом огне в лесах, а также на прилегающих территориях.

31 июля запрет на посещение лесов был снят в Тюменской области. При этом в силе остался особый противопожарный режим.

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