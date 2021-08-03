ЦОС ФСБ России о задержании консула генерального консульства Эстонии в г. Санкт-Петербурге

ЦОС ФСБ России о задержании консула генерального консульства Эстонии в г. Санкт-Петербурге

2021-08-03 19:06:01

2021-08-03 19:06:01

2021-08-03 19:06:01

2021-08-03 19:06:01

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru