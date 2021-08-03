В МИДе прокомментировали ситуацию с визами российских дипломатов в США

Власти США действуют вне правого поля в вопросе продления виз для российских дипломатов. Об этом заявила во вторник, 3 августа, в ходе беседы с журналистами официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

«Я могу сказать, что это не какой-то новый выпад США, это история старая, о который мы неоднократно говорили. Речь идет о том, что, как вы знаете, они по большому счету действуют вне правого поля в отношении российских дипломатов», — сказала Захарова на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов».

В качестве примера официальный представитель МИД России напомнила об изъятии российской дипломатической собственности в США и «бесконечных высылках российских дипломатов» без повода.

По словам Захаровой, ограничение сроков виз для дипломатов России в три года не действует для сотрудников диппредставительств других стран.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о том, что США призвали 24 российских дипломата с истекающими сроками виз покинуть страну до 3 сентября. По словам посла, почти все из них уедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

При этом официальный представитель Госдепа Нед Прайс в тот же день заявил, что российские дипломаты, которые три года проработали в Соединенных Штатах, могут обратиться за продлением виз.

Антонов при этом также рассказал о том, что предложение российской стороны обнулить ограничения на деятельность загранучреждений России и США не были услышаны американскими властями. Он отметил, что если Штаты к такому не готовы, то РФ предлагает использовать тактику малых шагов, в частности исключение из визовых разменов отдельных категорий сотрудников и договоренность о годичном продлении истекших виз дипломатов.

По словам главы международного комитета Госдумы РФ Леонида Слуцкого, действия США в вопросе работы дипломатов расходятся с договоренностями, достигнутыми на саммите в Женеве. Он уточнил, что в ситуации с российскими дипломатами Госдепартамент США занимается «откровенной подменой понятий».

Также 3 августа директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев сообщил «Известиям», что «визовая война» между Россией и США началась по инициативе Вашингтона, при этом американские власти рассматривали это как вариант санкционного давления, однако РФ начала отвечать на эти действия.