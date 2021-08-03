В Москве расширили перечень бесплатных лекарств

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о расширении перечня бесплатных лекарств для жителей города. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Правительство Москвы приняло решение о расширении категорий получателей и перечня лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно», — говорится в тексте.

Теперь граждане, страдающие такими заболеваниями, как ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева, смогут получать иммунодепрессанты бесплатно, передает агентство городских новостей «Москва».

«При наличии таких заболеваний, как глаукома и катаракта, пациентам будут бесплатно выписывать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы, применяемые для лечения повышенного внутриглазного давления», — отметили в пресс-службе.

В случае диагностики первичного иммунодефицита (наследственного заболевания, приводящего к нарушению в работе иммунной системы), несовершеннолетние дети будут бесплатно обеспечиваться иммуноглобулинами. Ранее больные могли получить этот препарат бесплатно только при наличии инвалидности или гематологического заболевания, уточняет RT.

Отмечается, что принятое решение позволит улучшить лекарственное обеспечение порядка 4250 человек. Дополнительные затраты бюджетных средств составят около 87 млн рублей в год.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России будет продлен период бесплатного лекарственного обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, срок бесплатного предоставления препаратов будет увеличен с одного года до двух лет, сообщает телеканал «360».

23 июля в комитете Совета Федерации по социальной политике предложили расширить список сердечно-сосудистых заболеваний, при которых пациентам выдают бесплатные лекарства, и продлить срок предоставления препаратов до трех лет.

Отмечалось, что, по данным профильной комиссии Минздрава, в 2020 году болезни сердца стали причиной 47% всех летальных исходов. При этом каждая седьмая смерть пришлась на людей трудоспособного возраста.

18 мая «Известия» писали, что Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил обращение в правительство, в котором выразил беспокойство относительно положения пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). ВСП попросил рассмотреть вопрос о необходимости дополнения программы «Развитие здравоохранения» мероприятиями для повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижения смертности за счет улучшения качества оказания медпомощи сердечникам.