Почти 350 человек займутся устранением последствий урагана под Тверью

Группировка почти из 350 человек привлечена к устранению последствий урагана, который накануне обрушился на Тверскую область. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым — едой и водой, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств», — уточнили ТАСС в пресс-службе.

В МЧС России отметили, что всего к ликвидации последствий привлекается группировка РСЧС в количестве 347 человек и 78 единиц техники.

Ураган обрушился на регион 2 августа. От непогоды больше всего пострадали город Андреаполь и Осташковский городской округ. Порывы ветра достигали 25 м/с. В результате разгула стихии погибли три человека, сообщалось минимум о восьми пострадавших.

По данным РЕН ТВ, в ходе стихийного бедствия погибли двое взрослых и один ребенок.

Также в Тверской области из-за непогоды повалено по меньшей мере 90 деревьев. Произошло частичное повреждение элементов конструкций 65 частных жилых домов и ЛЭП, было нарушено электроснабжение.

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский пояснил 3 августа, что этот ураган возник из-за прохождения холодного фронта. По его словам, подобный фронт был и в Белоруссии.