Рекордный урожай ячменя собрали в Ставропольском крае

Ставропольский край установил рекорд по сбору урожая озимого ячменя. Аграрии собрали 853 тыс. т зерновой культуры.

По словам губернатора Владимира Владимирова, показатель превышает результаты прошлых лет примерно на 30%. Об этом сообщает NewsTracker. Средняя урожайность озимого ячменя превысила 41 ц с гектара. При этом глава региона отметил высокое качество зерна.

В регионе уже убрано 96% площадей. Средняя урожайность зерновых составляет 38 ц с гектара. Валовый урожай составил 8,2 млн т зерна.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области аграрии собрали 1,313 млн т зерна. Обмолочено 355 тыс. га посевных площадей. Фермеры убирают озимую пшеницу и яровой ячмень.