Спад жары спрогнозировали в Волгоградской области

Синоптики прогнозируют спад жары на территории Волгоградской области 4 августа. В регионе ожидаются усиление ветра и осадки.

Согласно прогнозам, в ночь на 4 августа в отдельных районах ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра будет достигать 20 м/с. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

В ночные часы температура воздуха опустится до +17 градусов. Завтра днем ожидается до +31 градуса. В заволжских районах возможна жара до +36 градусов.

На юге, в северо-восточных и северо-западных регионах до 6 августа сохранится чрезвычайная пожароопасность. В отдельных районах ожидают высокую пожароопасность.