Больше трети водоемов признали загрязненными в Ростовской области

Почти 37% проб воды из водоемов Ростовской области не соответствуют нормативным показателям. Примерно в 1% проб обнаружены паразиты.

Экспертизу качества воды провели специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Всего было исследовано 366 проб воды. В качестве основных маркеров обозначили микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели воды. Об этом сообщает RostovGazeta.

Наибольшая степень загрязнения выявлена вблизи крупных городов — Ростова, Таганрога, Азова, Шахт и Новочеркасска. При этом в пробах не обнаружены возбудители инфекционных заболеваний.

Сотрудники Роспотребнадзора предупредили ростовчан, что купание в водоемах может быть опасно. В случае обнаружения возбудителей инфекций использование водных объектов будет прекращено.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области за девять лет вложат 100 млрд рублей в улучшение состояния реки Дон. В частности, запланировано строительства Багаевского гидроузла, что позволит экономить водные ресурсы.