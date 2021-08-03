Врач предупредила об опасности появления трещин на пятках

Врач-эндокринолог Мария Васильева рассказала во вторник, 3 августа, что трещины на пятках могут доставлять серьезный дискомфорт, а также сигнализировать о различных болезнях.

Она уточнила, что места, служащие для опоры костей, например пяточная область, подвергаются постоянным механическим воздействиям, которые усиливаются при деформации стопы, нарушении осанки и при физической активности, в частности из-за длительной прогулки или работы на ногах в течение суток.

«И чем больше и активнее это воздействие, тем быстрее клетки поверхностного слоя эпидермиса, рогового слоя, начинают делиться, утолщаться. Кожа теряет свою эластичность, нарушаются ее кровоснабжение и ее чувствительность», — пояснила Васильева в беседе с «Пятым каналом».

Причинами кератодермии (группы патологий, для которых характерно нарушение процесса ороговения кожи) также может служить гормональное нарушение. Например, при сахарном диабете, постменопаузе, при витаминной недостаточности, аллергических реакциях, псориазе или грибковом поражении кожи стоп, уточнила врач.

По ее словам, в данном случае обязательно нужны препараты, которые помогут улучшить самочувствие и справиться с болезнью.

Васильева также обратила внимание на то, что системные заболевания, такие как атеросклероз сосудов нижних конечностей и варикозная болезнь, а также хроническая сердечная недостаточность, тоже нарушают кровоснабжение эпидермиса и могут способствовать гиперкератозу и образованию трещин на ногах.

«Поэтому нужно обязательно проводить правильную гигиену хотя бы раз в неделю, а также делать медицинский педикюр, использовать скрабы, увлажняющие кремы и обязательно носить удобную обувь», — сказала эксперт.

Она также уточнила, что если трещины уже образовались, то нужно обязательно их промывать антисептиком, например хлоргексидином, и использовать крем или мазь с метилурацилом. Врач подчеркнула, что если с проблемой не получается справиться самостоятельно, то не нужно откладывать поход к врачу.

Ранее, 26 июля, врач дерматолог-косметолог, руководитель Клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева рассказала, что сухость и шелушение кожи на локтях может свидетельствовать о дерматологическом заболевании, в частности о псориазе — хронической болезни кожи. Она заключила, что кожа нуждается в уходе с использованием увлажняющих и защитных средств.