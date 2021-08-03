Хотынецкий природный парк переименуют в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение правительства о переименовании Хотынецкого природного парка. Структура получит название «Дирекция особо охраняемых природных территорий».

В правительстве отмечают, что в состав парка входит ряд биологических заказников — Краснозоренский, Глазуновский, Малоархангельский, Залегощенский, Верховский, Колпнянский, Троснянский, Ливенский и Смирновский. В распоряжении указано, что название Хотынецкого парка не отражает всю географию заказников. Об этом пишет InfoOrel.ru. Дирекция особо охраняемых природных территорий будет более полно соответствовать деятельности учреждения.

Департаменту надзорной и контрольной деятельности региона поручено организовать работу по внесению изменений в устав учреждения. Департамент государственного имущества и земельных отношений внесет соответствующие изменения в реестр государственной собственности.