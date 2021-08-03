Еще совсем недавно все сообщество автолюбителей горячо обсуждало отмену обязательного техосмотра. Теперь же на повестке дня стоит вопрос диаметрально противоположный — ожидаются ли в ближайшем будущем ужесточения правил его прохождения. Возникают вполне закономерные вопросы: чем это вызвано и какие готовятся нововведения? Ну и самое главное — действительно ли они нужны? Давайте разбираться вместе.

Согласно законопроекту Минтранса, ужесточения коснутся требований к фотографированию транспортного средства. Обязательным условием станет присутствие в кадре проверяющего, а любые редактирования снимков попадут под запрет. По новым правилам, во время процедуры должно быть сделано два кадра, соответствующих определённому регламенту. Первая фотография делается перед началом проверки. На ней должно быть видно не только транспортное средство одновременно спереди и сбоку, но и технического эксперта: он должен стоять в полный рост лицом к камере. Второй снимок делается после проведенной проверки, композиция остается аналогичной, с той разницей, что нам нем требуется вид автомобиля сзади. Еще одно обязательное условие — отсутствие любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и эксперта. Регламент предполагает полный запрет на какое-либо редактирование исходных файлов.

Для того, чтобы давать оценку нововведениям, нужно, в первую очередь, понимать, для чего они нужны. Их суть вовсе не в том, чтобы усложнить процедуру прохождения техосмотра. Новый проект — это прежде всего дополнительная система защиты, направленная на то, чтобы помешать недобросовестным водителям «обойти» предыдущие требования.

Главная причина таких ужесточений — участившиеся случаи мошенничества. К сожалению, не все автовладельцы подходят к вопросу техосмотра ответственно. Как известно, спрос рождает предложение, и интернет буквально пестрит объявлениями, предлагающими оформить диагностическую карту в режиме онлайн, не приезжая на проверку.

По данным InfoSecurity a Softline Company с начала мая 2021 года было зарегистрировано более 500 доменных имен со словом «техосмотр», порядка 90% из которых — сайты, где предлагается получить диагностическую карту без визита на станцию техобслуживания. Число фейковых ресурсов по этой тематике выросло в пять раз по сравнению с показателями марта-апреля. В своих ухищрениях нечистые на руки предприниматели заходят достаточно далеко: не так давно появились даже парки машин, где можно выбрать авто нужного цвета и сфотографировать его для ТО.

Как сообщает Минтранс, с 1 марта в РФ было возбуждено свыше 1,4 тыс. дел об административных правонарушениях в этой сфере и аннулировано более 590 диагностических карт, которые были выданы с нарушением правил проведения техосмотра.

К сожалению, такая халатность может быть опасной. По данным Госавтоинспекции, в 2021 году значительной стала доля аварий из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств. В стране за год зарегистрировано 6 734 таких ДТП, в которых погибли 1 107 человек, ранены 9 789. К основным видам аварий относятся установка на одну ось ТС шин различных размеров, наличие конструктивных изменений в автомобиле, неисправность внешних световых приборов и коэффициент светопропускания стекол менее нормативного.

Основная идея нововведений заключается в том, чтобы помешать недобросовестным гражданам заниматься мошенничеством и тем самым подвергать опасности других участников дорожного движения. При обязательном фотографировании с помощью эксперта фальсифицировать снимок будет намного сложнее. В открытом реестре нет таких кадров, а даже если особым «умельцам» и удастся найти где-то подходящий снимок — незаметно наложить его на фото машины будет не так-то просто.

Отношение к грядущим переменам в экспертных кругах неоднозначное. Есть и противники предложений, которые говорят об усложнении процедуры.

Но давайте не будем забывать, что подобные нововведения призваны не усложнить водителям жизнь, а защитить ее. Эти меры необходимо применять, чтобы оперативно противостоять недобросовестным автовладельцам и предпринимателям в их попытках обойти правила, которые продиктованы в первую очередь, вопросами безопасности.

Безусловно, в нашем обществе есть добропорядочные люди, которые готовы следить за техническим состоянием своего транспортного средства самостоятельно. Но к сожалению, есть и те, кто не проявляет должной ответственности, и тем самым представляет угрозу как для себя, так и для окружающих. И в этом случае нужно вводить инструменты контроля, ведь на кону стоит безопасность всех участников дорожного движения.

Автор — директор экспертного центра «Движение без опасности»

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