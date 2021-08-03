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Российский борец Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады-2020

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Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев в категории до 97 кг выиграл золотую медаль на Играх в Токио.

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В финале Евлоев одолел армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 и принес сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 13-ю медаль.

Бронзовыми призерами в этой категории стали иранец Мохаммад Хади Сарави и поляк Тадеуш Михалик.

Таким образом, на счету российских спортсменов 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Россия занимает пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.

Сам Евлоев назвал своих соперников очень серьезными борцами и поблагодарил Алексаняна за финал.

Ранее в этот день российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг. Россиянин в полуфинале победил кубинца Лазаро Альвареса со счетом 3:2.

Кроме того, российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на Олимпиаде.

В этот же день российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 кг, одолев новозеландского боксера Дэвида Ньику.

Кроме того, в полуфинал Олимпиады-2020 прошли российские волейболисты — они обыграли команду Канады со счетом 3:0, передает «Спорт-Экспресс».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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