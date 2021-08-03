Федеральные средства привлекут для очистки реки в Рязанской области

Власти Рязанской области намерены привлечь федеральное финансирование для проведения работ по очистке реки Хупта. Разработка проектной документации обойдется более чем в 5 млн рублей.

По данным регионального министерства природопользования, в Рязанской области в течение нескольких лет наблюдается маловодный период. Ряд водоемов, в том числе река Хупта, обмелел. Поднять уровень воды можно с помощью строительства плотины. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Совместно с администрацией Ряжского района министерство прорабатывает возможность привлечения федерального финансирования. Средства потребуются на строительство плотины, а также на очистку береговой линии от растительности.

В июле сообщалось об очистке реки Волги в городе Конаково (Тверская область). В мероприятии задействовали волонтеров и несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.