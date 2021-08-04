Гастроэнтеролог назвала способы избежать отравлений в отпуске

Количество консультаций с врачами по вопросам пищевого отравления, согласно статистике, увеличивается летом, в период отпусков. О том, какие пищевые отравления можно получить во время отдыха, и как их избежать, в среду, 4 августа, «Известиям» рассказала гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алина Губанова.

Заболевания пищевого происхождения, по словам специалиста, можно разделить на заразные острые кишечные инфекции и пищевые отравления (токсикоинфекции), которые обычно не заразны для окружающих. Первые вызывают вирусы, бактерии и паразиты, которыми может заразиться человек при близких контактах с инфицированными людьми или, например, через воду и зараженные поверхности. Вторые развиваются из-за токсинов, выделяемых бактериями, которые попадают в организм через плохо промытые овощи и фрукты или ненадлежаще хранящиеся продукты питания, и они не являются заразными для окружающих.

Как отметила Губанова, во время отдыха лучше всего придерживаться своей обычной системы питания, добавляя и пробуя новую еду.

«Кроме того, важно тщательно мыть руки, а также фрукты, ягоды и овощи до приготовления и употребления пищи, хранить скоропортящиеся и приготовленные блюда не более двух часов и держать их в холодном месте, не пить воду из открытых водоемов, а выбирать бутилированную или кипяченую, а также стараться не глотать воду при купании», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Главным в лечении пищевого отравления является обильное питье и своевременное обращение за помощью ко врачу, указала Губанова.

При этом, в лечении подобных заболеваний доказанной эффективности не имеют сорбенты, пробиотики, противовирусные препараты и многочисленные кишечные антисептики, рассказала специалист.

«Для того, чтобы справиться с таким заболеванием, требуется много пить, при необходимости добавлять специальные растворы для восстановления баланса жидкости и электролитов в организме и отдыхать. Важно не голодать — жесткие диеты не рекомендуются, так как могут привести к недостатку питательных веществ в организме или расстройству стула», — сказала врач.

При этом некоторым пациентам может помочь ограничение жиров, лактозосодержащих продуктов и газообразующей пищи (бобовые, сдоба и свежий хлеб, сладости), но не всем, заключила она.

28 июля врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предостерегла от злоупотребления фруктами людей с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом второго типа или предрасположенностью к нему.

По словам специалиста, следует ограничить фрукты у детей, сбалансировав их рацион, который должен включать в себя овощи, крупы, белковые и другие продукты. Не стоит злоупотреблять фруктами и людям, у которых развились обострения заболеваний ЖКТ.