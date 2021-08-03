Путин и президент Боливии обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с боливийским коллегой Луисом Арсе. Лидеры двух стран обсудили борьбу с коронавирусом. Об этом 3 августа сообщили в Кремле.

«Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Кроме того, обе стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних связей и в других сферах, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную.

24 мая Арсе сделал прививку от коронавируса препаратом «Спутник V». Данный поступок, как отметил глава государства, следует расценивать как призыв для граждан страны пойти в специализированные центры и пройти вакцинацию.

6 января власти Боливии объявили о регистрации вакцины «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день применение вакцины одобрено более чем в 60 странах.

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