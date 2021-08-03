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Несколько человек пострадали при стрельбе возле здания Пентагона

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Недалеко от здания Пентагона произошла стрельба, пострадали несколько человек, сообщили 3 августа американские СМИ со ссылкой официальные ведомства.

Инцидент произошел за пределами здания министерства обороны США, рядом с платформой у близлежащей станции метро. Из-за инцидента здание заблокировали, персоналу не разрешено его покидать, передает CNN.

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По данным местного телеканала WDVM, ссылающегося на департамент пожарно-спасательной службы Арлингтона, есть несколько пострадавших.

«Официальные лица сообщают о нескольких пострадавших», — передает телеканал.

В то же время издание Politico сообщило о том, что открывший стрельбу мужчина был ликвидирован полицейскими. По предварительным данным, в перестрелке пострадал офицер, его госпитализировали.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее, 26 июля, сообщалось о гибели трех человек в перестрелках в Сиэтле. Пятеро были ранены.

По данным правоохранителей, в квартале Беллтаун в течение трех часов произошло несколько инцидентов с перестрелками, они не были связаны между собой. Один из них произошел в баре, второй — у парка, еще один, по словам пострадавших, — на улице после баскетбольного матча.

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