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Лесные пожары вспыхнули в окрестностях Иерусалима

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Пожары вспыхнули в лесистой местности недалеко от жилых домов к западу от Иерусалима. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает The Times of Israel.

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Это заставило десятки семей эвакуироваться. Возгорание возникло близ поселения Шореш на Иерусалимских холмах, передает НСН.

Несмотря на продолжающуюся аномальную жару, начальник местной пожарной службы заявил, что возгорание, вероятно, было вызвано людьми, а не погодой.

В район инцидента были направлены бригады пожарных и специальные самолеты.

На близлежащем шоссе возникают заторы.

Накануне сообщалось, что в Турции пожарные ведут борьбу с 13 очагами лесных пожаров. Отмечалось, что работы проходят в шести провинциях, включая Анталью, Измир и Муглу. Ранее во вторник стало известно, что лесные пожары перебросились на поселок Чекертме. Населенный пункт расположен на юго-западе страны в окрестностях Бодрума.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и нескольких других мировых лидеров за поддержку и помощь республике в борьбе с лесными пожарами, пишет REGNUM.

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