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Оползень в Дагестане перекрыл дорогу между двумя районами

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В Дагестане оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб–Кумух. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта региона в Instagram.

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Обвал верхового откоса дороги произошел днем этого же дня. В результате дорога оказалась перекрыта на протяжении 70 м по длине полностью.

Кроме того, в минтрансе республики предупредили об угрозе повторного обвала. На место ЧП переброшены две единицы дорожной техники — экскаватор и автопогрузчик.

Ожидается, что проезд по временной схеме по одной половине проезжей части откроют к вечеру вторника. При этом движение автотранспорта в штатном режиме планируют восстановить только к вечеру 5 августа. Сроки обусловлены объемами работ и угрозой повторного обвала, объяснили в ведомстве.

20 июня в результате сильных ливней в Красноярском крае оползень сошел на одну из проезжих дорог города. Движение на месте случившегося было также ограничено.

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