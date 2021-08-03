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В Совфеде оценили заявление Зеленского о принадлежности Крыма

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Крым с екатерининских времен исторически был частью России, а «мечтания» президента Украины Владимира Зеленского на этот счет — это его личные переживания. Об этом во вторник, 3 августа, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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«Крым никогда не вернется к тем, кому он на самом деле никогда не принадлежал. С Крымом всё понятно, поскольку волеизъявление народа было, вопрос исторически решен <…>. То есть Крым исторически должен был быть частью России, и всегда он ею и был с екатерининских времен», — отметил сенатор.

Комментируя нынешние отношения с Украиной, Долгов указал на то, что Россия всегда была готова к выстраиванию нормального и цивилизованного диалога, добавив, что проблема не в Москве, а в Киеве. Кроме того, сенатор рассказал об ожиданиях в связи с приходом к власти Зеленского, которые заключались в изменении приоритетов и «абсолютно пагубного» курса его предшественника Петра Порошенко касательно отношений двух стран, однако улучшений в этот плане Россия так и не увидела.

«Разумеется, если будут изменения в политике Киева и в политике Зеленского, то я думаю, какие-то встречные шаги со стороны России более чем возможны. <…> Совершенного очевидно, что со стороны Москвы, со стороны россиян в широком смысле слова никаких препятствий для восстановления и развития нормальных и конструктивных отношений между странами нет», — заключил Долгов.

Ранее в этот день украинский лидер заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Зеленский убежден, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По его мнению, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

О том, что Киев рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, накануне заявил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он также пригрозил России «камнями с неба».

20 июля Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Обратившись ко «всем украинским мусульманам» для поздравления их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа), он выразил надежду, что через год мусульманский праздник на полуострове будут отмечать уже в составе Украины.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в ответ назвал обещания экс-президента Украины враньем.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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