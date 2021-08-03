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Выделены средства на реконструкцию водовода на Южном берегу Крыма

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Федеральные власти направят в Крым 2,3 млрд рублей для обеспечения стабильного водоснабжения региона. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надёжную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Из 2,3 млрд рублей 940 млн будет направлено на реконструкцию тоннельного водовода на Южном берегу Крыма. 1,36 млрд рублей пойдут на капремонт водовода в Симферопольском районе, передает «Крыминформ».

Бесперебойное водоснабжение жителей Крыма гарантировано благодаря тому, что водохранилища полуострова практически заполнены после июньских ливней. Об этом 30 июля сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Симферополь — 33 млн объем воды, в Ялте — 34 млн кубометров в водохранилищах. Практически гарантировано бесперебойное водоснабжение при выполнении всех резервных мероприятий», — отметил он. В регионе продолжается бурение скважин, разведка и запуск в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора, который призван решить проблему нехватки воды.

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