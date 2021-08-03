Гинеколог рассказала о действенных методах контрацепции

Врач акушер-гинеколог клиники «К+31» Мария Пегова во вторник, 3 августа, перечислила самые действенные методы контрацепции.

По словам специалиста, стопроцентный результат дают только такие методы, как воздержание и стерилизация, когда с помощью лапароскопии перерезают маточные трубы.

«На третьем месте по эффективности стоят оральные контрацептивы, которые тормозят овуляцию. Их принцип такой: нет овуляции — невозможно наступление беременности. Кроме того, выделяется больше цервикальной слизи, она становится гуще, что мешает сперматозоидам проникнуть в матку», — рассказала врач в беседе с «Известиями».

Хороший эффект также дает внутриматочная спираль «Мирена», которая механически предотвращает зачатие, так как имплантация эмбриона становится невозможной. Кроме того, из-за гормонального эффекта эндометрий (внутренняя слизистая оболочка матки) не нарастает, в результате чего оплодотворенному плодному яйцу негде прикрепиться.

«Презервативы дают высокую степень защиты — около 99%, но только в том случае, если их правильно применять. На основе моей врачебной практики могу сделать вывод, что презервативы рвутся крайне редко, но все-таки такое бывает», — добавила Пегова.

Следующими по эффективности (около 75%) идут такие средства, как диафрагмы, колпачки, спермициды. Колпачки, как отметила гинеколог, часто слетают, спермициды, если их невовремя ввести, не успеют расщепить сперму, из-за чего может найтись здоровый сперматозоид, который проникнет в матку.

«Самые неэффективные методы — календарный и метод прерванного полового акта (ППА). Чтобы календарный метод действительно защищал, женщина должна быть идеально здорова, а ее цикл должен длиться ровно 28 дней. У большинства женщин цикл может смещаться на два или три дня, овуляция также может смещаться, и точно высчитать опасные дни не получится. ППА неэффективен, так как, во-первых, в смазке, которая выделяется в начале полового акта, тоже содержатся сперматозоиды, а во-вторых, партнер не всегда успевает вовремя остановиться», — рассказала специалист.

Согласно статистике, приведенной Пеговой, за год у 20% женщин, которые пользуются методом ППА, наступает беременность.

Однако врачи всегда отмечают, что перед выбором того или иного метода стоит проконсультироваться со специалистами.

В марте 2020 года специалисты «Роскачества» пришли к выводу, что продукция пяти производителей презервативов потенциально небезопасна. При этом еще у восьми наблюдается расхождение между заявленным и фактическим размером.