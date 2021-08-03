В дептрансе Москвы рассказали о выявленных нелегальных парковках

В Москве за первые шесть месяцев 2021 года было выявлено 28 нелегальных парковок общей площадью 45 тыс. кв. м. Об этом 3 августа сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

В ведомстве отметили, что на данный момент из 28 обнаруженных нелегальных парковок ликвидированы 23. На их месте сейчас работают легальные бесплатные автостоянки, которые могут вместить более 3,1 тыс. автомобилей.

Что касается оставшихся пяти нелегальных стоянок, их судьба решится в ближайшее время. На данный момент соответствующий вопрос уже рассматривают префектуры округов.

По данным департамента транспорта столицы, наибольшее число незаконных парковок обнаружено в Северном административном округе. С января по июнь 2021 года специалисты Госинспекции по недвижимости нашли там 17 таких мест.

7 июля сообщалось, что в Москве с начала 2021 года на спецстоянки были эвакуированы 1122 автомобиля без номеров.

Антирейтинг возглавили машины марки BMW. В нынешнем году со столичных улиц уже эвакуировали 174 таких автомобиля без номерных знаков. На втором месте — Mercedes-Benz. С начала года на штрафстоянки отправили 150 таких машин. Первую тройку замыкают автомобили Kia, которые эвакуировали 102 раза.