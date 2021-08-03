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Польша пообещала дать легкоатлетке Тимановской возможность тренироваться

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров Польши сразу после прилета в страну. Об этом сообщил вице-премьер республики, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский 3 августа.

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«Министерство культуры, национального наследия и спорта по согласованию с МИД Польши обеспечит Кристине Тимановской с момента приезда в Польшу соответствующие условия пребывания и продолжения спортивной карьеры в одном из наших спортивных центров», — написал Глиньский в своем Twitter-аккаунте.

Накануне Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность со спортсменкой. Ожидается, что утром в среду, 4 августа, Тимановская вылетит из Токио в Варшаву.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее в этот день поговорил с Тимановской. Он заверил спортсменку, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность со стороны республики.

Сама Тимановская заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Играх обернется «политическим скандалом». По ее словам, она просто высказалась о халатности главных тренеров, которые принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако, как сообщила сама Тимановская, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь. 3 августа стало известно, что МОК начнет собственное расследование о действиях Белоруссии в отношении легкоатлетки.

Кроме того, международное сообщество спортсменов Global Athlete призвало МОК приостановить работу НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской.

Муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии с ребенком на Украину.

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