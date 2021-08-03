В Госдуме оценили отношения России и Эстонии после высылок дипломатов

Объявленная высылка эстонского дипломата из России вряд ли осложнит отношения между странами. Об этом во вторник, 3 августа, заявила «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, в дипломатических отношениях принцип взаимности — это норма для всех стран — такая реакция всем понятна. Депутат отметила, что Россия как раз-таки обычно «реагирует взамен».

«Когда закончатся русофобские настроения, тогда и закончится [высылка], потому что во всем видят шпионов, «российский след». Но это не приносит эффекта, и к нам начинают применять санкции, которые, как они сами видят, не ослабляют нас, а только делают сильнее», — подчеркнула Журова.

Говоря об отношениях между Москвой и Таллином, депутат предположила, что высылка дипломата вряд ли осложнит ситуацию, поскольку у России и так хватает серьезных вопросов к Эстонии, а прибалтийская республика имеет претензии к РФ. При этом политик указала на то, что обычные жители этих стран не понимают «игрищ политиков» и сохраняют добрососедские отношения между собой.

«В этом вопросе я надеюсь как раз-таки на народную дипломатию, потому что народ чувствует всё по-другому и не хочет ссориться. Политики ссорятся в угоду какого-то хозяина, а люди этого не знают и периодически не понимают, что происходит», — заключила она.

Ранее в этот день стало известно, что Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов напомнил о том, что 7 июля персоной нон грата был объявлен консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. За день до этого его задержали в Санкт-Петербурге при получении от гражданина РФ информации закрытого характера.

При этом эстонскую сторону предупредили, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг указанного инцидента приведет к ответным шагам. Однако 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике.

После задержания Лятте во внешнеполитическом ведомстве Эстонии называли этот инцидент провокацией. Утверждалось, что он во время задержания якобы находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.

В центре общественных связей ФСБ России уточняли, что деятельность Лятте противоречит дипломатическим нормам и имеет явный враждебный характер по отношению к Москве.