Прямой эфир
Спорт
Российский борец Евлоев прокомментировал свою победу на ОИ в Токио
Общество
Онищенко поддержал идею привить всех пожилых от COVID-19
Мир
В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова
Туризм
Россияне смогут посетить Намибию по ПЦР-тесту на COVID-19
Мир
В «Интуристе» рассказали о погибших в ДТП в Турции россиянах
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина и других лидеров за помощь в тушении лесных пожаров
Авто
В России изменится порядок покупки авто с пробегом
Спорт
NYT отметила поддержку россиянами своих олимпийцев на Играх в Токио
Мир
Зеленский переименовал День защитника Украины

В Госдуме оценили отношения России и Эстонии после высылок дипломатов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объявленная высылка эстонского дипломата из России вряд ли осложнит отношения между странами. Об этом во вторник, 3 августа, заявила «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ужимки и прыжки: зачем Эстония высылает российского дипломата
Одновременно страна желает ратифицировать пограничный договор с РФ

По ее словам, в дипломатических отношениях принцип взаимности — это норма для всех стран — такая реакция всем понятна. Депутат отметила, что Россия как раз-таки обычно «реагирует взамен».

«Когда закончатся русофобские настроения, тогда и закончится [высылка], потому что во всем видят шпионов, «российский след». Но это не приносит эффекта, и к нам начинают применять санкции, которые, как они сами видят, не ослабляют нас, а только делают сильнее», — подчеркнула Журова.

Говоря об отношениях между Москвой и Таллином, депутат предположила, что высылка дипломата вряд ли осложнит ситуацию, поскольку у России и так хватает серьезных вопросов к Эстонии, а прибалтийская республика имеет претензии к РФ. При этом политик указала на то, что обычные жители этих стран не понимают «игрищ политиков» и сохраняют добрососедские отношения между собой.

«В этом вопросе я надеюсь как раз-таки на народную дипломатию, потому что народ чувствует всё по-другому и не хочет ссориться. Политики ссорятся в угоду какого-то хозяина, а люди этого не знают и периодически не понимают, что происходит», — заключила она.

Ранее в этот день стало известно, что Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов напомнил о том, что 7 июля персоной нон грата был объявлен консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. За день до этого его задержали в Санкт-Петербурге при получении от гражданина РФ информации закрытого характера.

При этом эстонскую сторону предупредили, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг указанного инцидента приведет к ответным шагам. Однако 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике.

После задержания Лятте во внешнеполитическом ведомстве Эстонии называли этот инцидент провокацией. Утверждалось, что он во время задержания якобы находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.

В центре общественных связей ФСБ России уточняли, что деятельность Лятте противоречит дипломатическим нормам и имеет явный враждебный характер по отношению к Москве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021