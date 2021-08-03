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Смерч в Татарстане и его последствия сняли на видео

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Жители Татарстана засняли на видео смерч, надвигающийся на один из населенных пунктов республики. Ролик опубликован в соцсетях во вторник, 3 августа.

На кадрах видно, как на фоне грозового неба огромная вращающаяся воронка двигается вблизи жилых домов.

На ролике из Набережных Челнов запечатлены уже последствия урагана. На его кадрах видно, что некоторые здания частично разрушены и их обломки разбросаны по округе.

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На видео из Ленинского района республики запечатлено, как сильный ветер срывает часть крыши жилого дома.

Ранее в этот же день ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал «Известиями» о правилах поведения при приближении смерча. Так, по словам эксперта, если во время смерча человек находится в населенном пункте, то следует зайти в здание и встать как можно дольше от окон, а лучше — спрятаться в подвале.

Также в среду специалист центра «Фобос» Елена Волосюк сообщила о риске образования смерчей в ближайшие дни на территории от арктического побережья России до Поволожья.

Накануне ураган обрушился на Тверскую область. Сообщалось, что в результате разгула стихии три человека погибли. Среди жертв, как отмечалось, турист из Москвы и, вероятно, ребенок. Еще 15 человек получили травмы. Без электроснабжения оставались 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах региона.

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