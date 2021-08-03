Онищенко поддержал идею привить всех пожилых от COVID-19

Граждан старше 60 лет необходимо полностью вакцинировать от коронавирусной инфекции или обеспечить им соблюдение домашнего режима. На такую необходимость 3 августа указал бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Таким образом он прокомментировал рекомендацию министра здравоохранения Михаила Мурашко полностью привить всех пожилых россиян.

«В начале, когда коронавирусная инфекция только появилась, мы говорили, что самая главная группа риска по медицинским показаниям — это группа риска от 60 и выше», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

По словам Онищенко, к группам повышенного риска относятся люди с эндокринными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Он также отметил, что люди старшего поколения тяжелее переносят COVID-19 и их симптоматика более ярко выражена, поэтому для них прививка особенно важна.

Единственной альтернативой на сегодняшний день является домашний режим, напомнил политик.

Преимуществом вакцинации он назвал сохранение привычного образа жизни и отсутствие каких-либо ограничений для пожилых людей.

30 июля главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, введение препарата от COVID-19 служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку от инфекции до новой волны — это гражданская ответственность, указал он.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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