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Одного из сбитых в Москве детей госпитализировали с черепно-мозговой травмой

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Восьмилетнего ребенка, пострадавшего в ДТП на северо-востоке Москвы, госпитализировали. Об этом сообщили во вторник, 3 августа, в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«На Дмитровском шоссе в районе дома 163 мужчина с двумя детьми переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате наезда легкового автомобиля BMW пострадал один ребенок, водитель не скрывался и находится на месте происшествия», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным РЕН ТВ, санитарный вертолет Московского авиацентра эвакуировал обоих детей.

Ранее во вторник в Москве водитель автомобиля сбил двух детей на Дмитровском шоссе около торгово-развлекательного центра «Рио», сообщает телеканал «360». Ударом детей отбросило на несколько метров, они ударились об асфальт. Движение в районе аварии не затруднено, передает RT.

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