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В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу с 4 августа

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В Ростовской области для посещения общественных мест потребуется предъявить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, справку о недавно перенесенном COVID-19 или же отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше трех дней до даты посещения организации. Соответствующие ограничения вступают в силу в регионе с 4 августа. Распоряжение об этом подписал глава области Василий Голубев во вторник, 3 августа.

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Данные меры не распространяются на несовершеннолетних. Согласно сообщению пресс-службы правительства региона, вышеуказанные документы потребуются посетителям фитнес-клубов, спортзалов и организаций общественного питания. При этом летние веранды кафе не являются исключением, а заполняемость мест в общепите не должна превышать 30% от расчетной вместимости.

Аналогичные справки и сертификаты, а также результаты тестов потребуются и при посещении жителями Ростовской области МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения. Речь идет в том числе о расчетно-кассовых центрах, почтовых отделениях социальных фондов и др.

13 июля главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что прирост новых случаев коронавируса в регионе должен пойти на спад в течение 3–4 недель. Сложная эпидобстановка в области, по его словам, будет сохраняться еще месяц.

Днем ранее в регионе на фоне распространения COVID-19 начал действовать ряд ограничений в сфере общепита. Так, в заведениях, оказывающих такие услуги, разрешается обслуживание не более четырех человек за одним столом, если они не являются близкими родственниками. Проведение культурно-массовых мероприятий в области приостановлено.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 110 937 случаев коронавируса, скончались 5259 человек, выздоровел 97 941 пациент.

Всего в стране с начала распространения инфекции зафиксировано 6 334 195 случаев COVID-19. Число летальных исходов на фоне коронавируса составило 160 925, вылечились 5 659 746 пациентов.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от инфекции: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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