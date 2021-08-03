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Возбуждено еще одно дело после обнаружения детей в захламленной квартире

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Следователи возбудили еще одно уголовное дело после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета (СК) России во вторник, 3 августа.

«Возбуждено уголовное дело по сообщению об оставлении в опасности двух малолетних детей и их истязании матерью (ст. 125, пункты «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Кроме того, следователями принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), которое соединено в одно производство с основным уголовным делом», — отмечается в заявлении.

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По ст. 125 УК РФ максимальной санкцией является лишение свободы на год, по ст. 117 — семь лет лишения свободы.

По данным следствия, мать оставила двоих малолетних детей дома без присмотра. СК РФ отмечает, что квартира находится в состоянии, непригодном для проживания несовершеннолетних, — там отсутствуют мебель, холодильник, плита. У детей нет одежды и обуви.

Несовершеннолетние были изъяты из семьи, старший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр, младший — в одно из медучреждений Ульяновска.

«Председатель СК России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в Ульяновской области, а также поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на наличие в них признаков халатности», — добавляется в сообщении.

Накануне в сообществе «Сейчас в Ульяновске» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии захламленной квартиры, в которой находились двое детей — пятилетний мальчик и его двухлетняя сестра. Квартира была грязной и захламлена мусором.

После обнаружения детей региональная прокуратура начала проверку.

В тот же день один из соседей женщины по дому рассказал, что жительницу считали адекватной и спокойной, из-за трудностей с деньгами и наличия долгов оказывали ей помощь. По словам мужчины, он не подозревал, что его соседка может держать собственных детей в квартире в таких условиях.

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