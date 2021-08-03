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Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма вопросом времени

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым «своей землей» и дал обещание, что полуостров никогда не будет «русской территорией». Заявление на эту тему он сделал во вторник, 3 августа, в интервью украинскому телеканалу «Дом», вещающему на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым.

Украинский лидер убежден, что граждане России никогда не будут любить Крым так, как украинцы.

«Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. <...> Это никогда не будет русская территория. Просто никогда. <...> Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы», — сказал Зеленский на русском языке.

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Он также вспомнил свою юность в Крыму: походы на Ай-Петри, прыжки со скалы в море, рапаны с песчинками.

«Поэтому возвращение [Крыма Украине] – это вопрос времени», — подытожил он.

Российский сенатор Алексей Пушков в связи с этим отметил, что заявление Зеленского не менее смешно, чем «его собственные прежние юморески». По словам сенатора, Киев всегда негативно относился к республике из-за пророссийских настроений ее жителей.

В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что украинский президент, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество.

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди со своей стороны посоветовала киевский властям найти выход из глубочайшего экономического кризиса, в котором оказалось государство, в том числе после разрыва экономически выгодных двусторонних отношений, а не вспоминать о доходном полуострове.

О том, что Киев якобы рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, накануне заявил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он также пригрозил России «камнями с неба».

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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