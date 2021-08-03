Еще 158 млн рублей выделили Хабаровскому краю на охрану лесов от пожаров

Правительство РФ выделило Хабаровскому краю дополнительные 158,5 млн рублей на охрану лесов от пожаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Средства пойдут на тушение пожаров, а также организацию авиационного патрулирования. Воздушные суда помогут выявлять новые очаги, пишет ИА AmurMedia.

Как рассказал и.о. начальника отдела краевого комитета лесхоза Владимир Летута, в начале 2021 года регион уже получал 32,6 млн рублей на тушение и еще 111,3 млн рублей на мониторинг пожарной опасности. Однако этих средств недостаточно, подчеркнул Летута.

Часть новой субвенции в размере 103,3 млн рублей направят на тушение, остальные 55,2 млн пойдут на выплаты организациям, предоставляющим воздушные суда.

По данным на утро 3 августа, на землях лесного фонда региона тушили три природных пожара. В ликвидации очагов, возникших в Советско-Гаванском районе, были задействованы 119 человек и 39 единиц техники.