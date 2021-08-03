Матыцин оценил уход Карпина из «Ростова»

Министр спорта РФ Олег Матыцин положительно оценил новость об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ФК «Ростов».

Карпин объявил об отставке 3 августа. По словам специалиста, он решил сосредоточить свои усилия на работе в сборной РФ.

«С уважением отношусь и к нему, и к решению покинуть «Ростов» и сконцентрироваться на работе в сборной России. От нашей сборной ждем успехов в отборе на крупнейшие турниры — чемпионат мира и чемпионат Европы. Хочу пожелать успехов в этот непростой период», — сказал Матыцин.

Министр подчеркнул, что россияне верят не только в успех Карпина на посту тренера, но и в успех всей команды.

«Он пришел не один, а с коллегами. У нас должен быть принцип: один за всех и все за одного», — добавил глава ведомства.

В свою очередь заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев назвал решение Карпина неожиданным, но выразил уверенность в том, что оно правильное.

26 июля Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Тогда же Карпин в ходе пресс-конференции усомнился, хватит ли ему эмоций для совмещения должностей главного тренера сборной России и футбольного клуба «Ростов». Он подчеркнул, что будет необходима поддержка от всего футбольного сообщества, начиная от журналистов и заканчивая тренерами.