Россияне смогут посетить Намибию по ПЦР-тесту на COVID-19

Намибия открыта для россиян, для поездки нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета. Об этом сообщили во вторник, 3 августа, в посольстве РФ в республике. Отмечается, что в свете пандемии новой коронавирусной инфекции в отношении всех пребывающих в Намибию иностранцев, включая россиян, действует ряд медико-санитарных требований.

«В частности, при пересечении намибийской границы в обязательном порядке необходимо представить справку на английском языке об отрицательном результате тестирования методом ПЦР на SARS-CoV-2, проведенного не ранее чем за 72 часа до прибытия», — уточнили ТАСС в диппредставительстве.

При этом предоставление международного сертификата о вакцинации, повторный ПЦР-тест на COVID-19, так же как и обязательное прохождение карантина по прибытии в страну, не требуются. В посольстве рассказали, что при въезде в Намибию туристы будут должны заполнить специальную анкету. Кроме того, всем путешественникам, которые прибыли в страну, измеряют температуру.

В диппредставительстве обратили внимание и на то, что с 1 августа на территории Намибии продлены комендантский час (с 22:00 до 04:00 — с 23:00 до 05:00 мск) и ограничения на число участников массовых мероприятий и их продолжительность. В посольстве отметили, что ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит А и Е являются распространенными проблемами в стране. Туристам также следует обратить внимание на криминогенность ситуации в столице государства городе Виндхук.

Вместе с тем в посольстве подчеркнули, что между Россией и Намибией действует соглашение о взаимной отмене виз. Однако прямое авиасообщение между странами отсутствует. Именно поэтому граждане РФ могут воспользоваться регулярными рейсами авиакомпаний Ethiopian Airlines с пересадкой в Аддис-Абебе и Lufthansa — с пересадкой во Франкфурте-на-Майне.

До пандемии коронавируса Намибию ежегодно посещали порядка 1 тыс. российских туристов. На территории страны есть множество культурных достопримечательностей. В частности, национальный парк Этош. В диппредставительстве предположили, что уникальные природные ландшафты Южной Атлантики в сочетании с достаточно развитой по африканским меркам туристической инфраструктурой в перспективе могли бы способствовать наращиванию туробменов между Россией и Намибией.

В сентябре прошлого года стало известно, что Намибия открыла границы для иностранных туристов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) тогда рассказали, что страна считается одним из наиболее популярных туристических направлений Африки, однако между ней и Россией никогда не было прямого авиасообщения.

Вместе с тем 2 августа 2021-го Россия и Шри-Ланка обсудили возможность увеличения количества рейсов между странами до 2–3 в неделю. Кроме того, российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновит рейсы в Доминиканскую Республику с 9 августа. Также с 9 августа авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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