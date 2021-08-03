ЦИК предоставила новые документы об иностранных активах Грудинина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила новые документы об иностранных активах директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, из-за которых он был исключен из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. Об этом сообщила журналистам во вторник, 3 августа, секретарь ЦИК Наталья Бударина.

«Сегодня нам поступили документы из Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Первое – это сертификат о том, что Павел Грудинин с 25 сентября 2020 года является владельцем 16 667 акций. Эти данные датированы 21 июля 2021 года», — сказала она.

По словам Будариной, вторым документом является решение Верховного суда Белиза, которое было принято во исполнение решения Видновского городского суда о разделе имущества между супругами Грудиниными, в соответствии с которым принято решение о восстановлении компании Bontro LTD.

24 июля стало известно, что Грудинин был исключен из партийного списка после обращения его бывшей жены, так как он не представил в комиссию ряд документов. Известно, что бывшая жена Грудинина Ирина обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не дать ее экс-супругу избраться в депутаты. Она направила в комиссию письмо, в котором сообщила о наличии у бизнесмена доли в иностранной офшорной компании.

Адвокаты экс-супруги считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности. Генпрокуратура провела проверку и установила, что он действительно скрывает зарубежные счета.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.