Прямой эфир
Спорт
Российский борец Евлоев прокомментировал свою победу на ОИ в Токио
Общество
Онищенко поддержал идею привить всех пожилых от COVID-19
Мир
В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова
Туризм
Россияне смогут посетить Намибию по ПЦР-тесту на COVID-19
Мир
В «Интуристе» рассказали о погибших в ДТП в Турции россиянах
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина и других лидеров за помощь в тушении лесных пожаров
Авто
В России изменится порядок покупки авто с пробегом
Спорт
NYT отметила поддержку россиянами своих олимпийцев на Играх в Токио
Мир
Зеленский переименовал День защитника Украины

ЦИК предоставила новые документы об иностранных активах Грудинина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила новые документы об иностранных активах директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, из-за которых он был исключен из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. Об этом сообщила журналистам во вторник, 3 августа, секретарь ЦИК Наталья Бударина.

«Сегодня нам поступили документы из Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Первое – это сертификат о том, что Павел Грудинин с 25 сентября 2020 года является владельцем 16 667 акций. Эти данные датированы 21 июля 2021 года», — сказала она.

По словам Будариной, вторым документом является решение Верховного суда Белиза, которое было принято во исполнение решения Видновского городского суда о разделе имущества между супругами Грудиниными, в соответствии с которым принято решение о восстановлении компании Bontro LTD.

Фракционный смотритель: как партии готовятся к наблюдению за выборами
У кого хватит специалистов на все участки и кто сможет следить за ходом голосования онлайн

24 июля стало известно, что Грудинин был исключен из партийного списка после обращения его бывшей жены, так как он не представил в комиссию ряд документов. Известно, что бывшая жена Грудинина Ирина обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не дать ее экс-супругу избраться в депутаты. Она направила в комиссию письмо, в котором сообщила о наличии у бизнесмена доли в иностранной офшорной компании.

Адвокаты экс-супруги считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности. Генпрокуратура провела проверку и установила, что он действительно скрывает зарубежные счета.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021