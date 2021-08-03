Эрдоган поблагодарил Путина и других лидеров за помощь в тушении лесных пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и нескольких других мировых лидеров за поддержку и помощь республике в борьбе с лесными пожарами. Соответствующее сообщение появилось во вторник, 3 августа, в официальном Telegram-канале главы государства.

Эрдоган выразил надежду, что Турция справится с разгулом стихии в кратчайшие сроки.

«От имени моей страны я хотел бы особенно поблагодарить президента Азербайджана, моего дорогого друга Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Испании Педро Санчеса за их неизменную поддержку с самого первого момента», — написал он.

Также президент Турции выразил благодарность за сильную солидарность своему иранскому коллеге Ибрагиму Рейзи и эмиру Катара шейху Тамиму, а также президентам Хорватии и Украины Зорану Милановичу и Владимиру Зеленскому.

Ранее в этот же день стало известно, что лесные пожары в Турции перебросились на поселок Чекертме. Населенный пункт расположен на юго-западе страны в окрестностях Бодрума.

Накануне сообщалось, что пожарные ведут борьбу с 13 очагами лесных пожаров. Отмечалось, что работы проходят в шести провинциях, включая Анталью, Измир и Муглу.

Эрдоган 31 июля заявил, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. На следующий день стало известно, что ответственность за поджоги взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня».