Оппозиционная партия Грузии обратилась к Путину за содействием в нормализации отношений

Оппозиционная партия Грузии «Альянс патриотов Грузии» написала открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина, в котором попросила его оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси. Об этом 3 августа сообщила один из лидеров партии Ирма Инашвили.

«Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ», — говорится в тексте письма, опубликованного в Facebook.

Инашвили подчеркнула, что содействие президента России является крайне необходимым также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что будет способствовать пониманию того, что «единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон».

Она обвинила грузинские власти в том, что они «создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией», а в реальности пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений.

Инашвили отмечает, что на «Альянс патриотов Грузии» оказывают информационное давление после того, как партия провела опрос среди населения, который показал, что большинство грузин хотят военного нейтралитета и нормальных отношений с Россией.

В июне 2019 года в Тбилиси начались массовые протесты из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Произошли нападения на членов делегации, возникла угроза и для других россиян, находящихся в Грузии.

На фоне этих событий Владимир Путин в июне того же года подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране.

В ноябре 2020 года в Грузии разразился политический кризис после того, как лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, сделав заявление о фальсификации прошедших в стране в октябре парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта», передает «Газета.ру».

«Альянс патриотов Грузии» набрал 3,14% и получил четыре мандата в 150-местном парламенте. Члены партии не признали итогов выборов и попросили лишить их депутатских мандатов. Парламент их просьбу удовлетворил.