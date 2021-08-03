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На Украине заявили о нехватке средств на проведение «Крымской платформы»

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Власти Украины из-за нехватки средств не смогут ежегодно проводить встречи саммита «Крымской платформы», первое мероприятие которого запланировано на 23 августа в Киеве. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

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Она обратила внимание на то, что Украина не располагает ресурсами для проведения мероприятий такого уровня ежегодно, как того хочет украинский лидер Владимир Зеленский.

«Но мы будем думать, как и куда «парковать» «Крымскую платформу». Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, ГА ООН. Поэтому будем думать над форматами», — отметила Джапарова в беседе с агентством УНН.

Вместе с этим замминистра не стала уточнять точную сумму, в которую обойдется проведение «Крымской платформы». По ее словам, все финансирование будет идти через министерство культуры и информационной политики.

25 июля стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут участвовать во встрече «Крымской платформы».

Украинские власти же расценили отказ США как пренебрежительное отношение к проведению саммита. Как отмечали источники в украинском правительстве, решение Белого дома о том, что американские президент и вице-президент не примут участия в саммите, свидетельствует об отсутствии серьезного восприятия Украины, как стратегического партнера.

Ранее, в мае, Зеленский выразил надежду на участие представителей иностранных делегаций в учредительной встрече «Крымской платформы», начало которой назначено на 23 августа. В форуме, по задумке украинских властей, должны принять участие представители государств, поддерживающих позицию Киева по вопросу Крыма.

Накануне украинский лидер сообщил, что об участии во встрече заявили уже 29 государств. Киев рассчитывает, что по итогам будет принята совместная декларация.

Помимо этого, ранее в этот день Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины якобы является вопросом времени. Президент страны убежден, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне.

В Совете федерации в связи с этим посоветовали украинской стороне искать выход из глубочайшего экономического кризиса, в котором оказалось государство, в том числе после разрыва экономически выгодных двусторонних отношений, а не вспоминать о доходном полуострове.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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