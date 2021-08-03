Высокие классы пожарной опасности ожидаются в ряде районов Приангарья

На территории 11 районов Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

С 4 по 6 августа высокие классы пожарной опасности прогнозируются в лесах Катангского, Усть-Кутского, Братского, Чунского, Казачинско-Ленского, Качугского, Жигаловского, Балаганского, Баяндаевского районов. 4 августа чрезвычайно высокие классы опасности ожидаются в Мамско-Чуйском и Киренском районах.

Спасатели напоминают, что при наступлении средних и высоких классов опасности на посещение лесов вводятся ограничения. Гражданам запрещено разводить костры, выжигать траву и сухую растительность, сжигать мусор, готовить на открытом огне и углях пищу.