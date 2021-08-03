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Сосед рассказал о матери детей из захламленной квартиры Ульяновска

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Женщину, которая держала детей раздетыми в захламленной квартире Ульяновска, считали адекватной и спокойной, из-за трудностей с деньгами и наличия долгов соседи оказывали ей помощь. Об этом 2 августа рассказал телеканалу РЕН ТВ один из соседей по дому.

По словам Дмитрия Куприянова, он не подозревал, что его соседка может держать собственных детей в квартире в таких условиях.

«По ее внешнему виду даже не скажешь. Она спокойный и адекватный человек. К ней также проходили друзья, во дворе они стояли, общались, не скажешь... Бывало, что соседи ей помогали (вещами и продуктами. — Ред.). Понимали, что одна с детьми, разные обстоятельства бывают. На каждом собрании говорили, что долги за квартиру. Может, поэтому помогали», — сказал он.

В департаменте министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области пояснили, что органы опеки не знали об условиях проживания детей и узнали о ситуации из сообщений в СМИ.

По словам заместителя директора департамента, начальника отдела реализации социальных гарантий департамента министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Натальи Кисель, органы опеки подадут иск в суд о лишении родительских прав матери, детей же после решения суда направят в детский дом или приемную семью.

По информации министерства, семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.

Ранее 2 августа в сообществе «Сейчас в Ульяновске» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии захламленной квартиры, в которой находились двое детей — пятилетний мальчик и его двухлетняя сестра. Квартира была грязной и захламлена различным мусором.

После обнаружения детей региональная прокуратура начала проверку. Было возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.

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