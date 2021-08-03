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В Ростовской области для посещения организаций потребуют справку о прививке или ПЦР-тест

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С 4 августа жителям Ростовской области для посещения общественных мест потребуется сертификат о прививке, справка о недавно перенесенном заболевании COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест. Соответствующее распоряжение 3 августа подписал губернатор региона Василий Голубев.

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«Сертификаты о прививке, справки о недавно перенесенном заболевании COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест также являются теперь обязательным условием и для допуска посетителей в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе на летние веранды», — пишет пресс-служба правительства региона.

Кроме того, заполняемость мест в общепите может составлять только 30% от расчетной вместимости. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется ранее введенное требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем 10 кв. м.

Также документы потребуются при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и т.д. При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить дистанционно.

При этом ПЦР-тест должен быть сделан не раньше трех дней до даты посещения организации. Ограничения по документам не распространяются на детей до 18 лет.

В Ростовской области на фоне распространения коронавирусной инфекции с 12 июля действует ряд ограничений в сфере общественного питания и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. На предприятиях общественного питания разрешается обслуживание не более четырех человек за одним столом, за исключением, когда за столом сидят близкие родственники. Приостановлено проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. Исключение — «Ростов Арена», однако заполняемость трибун не должна превышать 50%.

По состоянию на 3 августа в Ростовской области подтверждены 110 937 случаев заболевания COVID-19, из них 5259 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровел 97 941 человек.

В январе в России стартовала масштабная вакцинация от COVID-19, прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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