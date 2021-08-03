Село в Хабаровском крае эвакуировали после повышения воды в Бурее

В Верхнебуреинский район Хабаровского края очередная волна паводка пришла раньше ожидаемого срока. 2 августа власти частично эвакуировали село Усть-Ургал, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Как только вода в реке Бурея начала подниматься, в пункт временного размещения перевезли 23 человека. Еще трое разместились у родственников. Ожидается, что люди останутся там до 4 августа, пока угроза не минует, пишет ИА AmurMedia.

В районной администрации рассказали, что ближе к вечеру 2 августа поступила информация о приближении очередной волны паводка. Только после этого было принято решение об эвакуации. Вода в итоге достигла 896 см, что оказалось не опасно. Подтоплений не произошло.

Между тем, на территории района продолжает действовать режим ЧС, установленный еще при предыдущих паводках. Возобновлены работы по ликвидации последствий паводка в месте паромной переправы к поселкам Шахтинский и Софийск.

С 4 по 6 августа в регионе ожидается ухудшение погоды. По данным Дальневосточного УГМС, завтра сильные ливни с грозами пройдут практически во всех районах, исключения составят северные территории.

29 июля стало известно, что в Народную программу развития Хабаровского края включили комплекс мер по сохранению реки Амур и обеспечению безопасности жизни рядом с ней. Власти намерены выстроить полноценную систему гидрозащиты в регионе.