Прямой эфир
Спорт
Российский борец Евлоев прокомментировал свою победу на ОИ в Токио
Мир
В Совфеде назвали словесной провокацией заявления США о вторжении в воды Крыма
Мир
В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова
Спорт
Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на ОИ
Мир
В «Интуристе» рассказали о погибших в ДТП в Турции россиянах
Мир
Премьер Польши провел разговор с белорусской легкоатлеткой Тимановской
Авто
В России изменится порядок покупки авто с пробегом
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине на ОИ
Мир
Зеленский переименовал День защитника Украины

Село в Хабаровском крае эвакуировали после повышения воды в Бурее

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Верхнебуреинский район Хабаровского края очередная волна паводка пришла раньше ожидаемого срока. 2 августа власти частично эвакуировали село Усть-Ургал, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Медленно — неверно: власти ускорят оказание помощи пострадавшим от ЧС
Чем займется новая комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке

Как только вода в реке Бурея начала подниматься, в пункт временного размещения перевезли 23 человека. Еще трое разместились у родственников. Ожидается, что люди останутся там до 4 августа, пока угроза не минует, пишет ИА AmurMedia.

В районной администрации рассказали, что ближе к вечеру 2 августа поступила информация о приближении очередной волны паводка. Только после этого было принято решение об эвакуации. Вода в итоге достигла 896 см, что оказалось не опасно. Подтоплений не произошло.

Между тем, на территории района продолжает действовать режим ЧС, установленный еще при предыдущих паводках. Возобновлены работы по ликвидации последствий паводка в месте паромной переправы к поселкам Шахтинский и Софийск.

С 4 по 6 августа в регионе ожидается ухудшение погоды. По данным Дальневосточного УГМС, завтра сильные ливни с грозами пройдут практически во всех районах, исключения составят северные территории.

29 июля стало известно, что в Народную программу развития Хабаровского края включили комплекс мер по сохранению реки Амур и обеспечению безопасности жизни рядом с ней. Власти намерены выстроить полноценную систему гидрозащиты в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021