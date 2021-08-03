Снесенная эвакуатором опора насмерть придавила рабочего в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на рабочего упала опора светофора, в которую врезался эвакуатор. Мужчина погиб, сообщает городская ГИБДД.

Авария произошла в понедельник, 2 августа, на Ленинградской улице. В районе дома № 75 водитель эвакуатора Hyundai почувствовал себя плохо, потерял контроль над машиной и допустил наезд на опору светофора, пишет ИА AmurMedia.

Конструкция обрушилась и придавила 36-летнего мужчину, который занимался в этом месте дорожными работами. От полученных травм пострадавший скончался до прибытия «скорой».

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится расследование.

3 июля в Липецке водителю автобуса № 323 стало плохо за рулем. Он допустил наезд на ограждение и световую опору. Пострадали женщина 1959 года рождения и мужчина 2001 года рождения, находившиеся в салоне.